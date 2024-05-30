مفوض التجارة الأوروبي: لم يتم بعد تحديد موعد لفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية

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رفض المفوض الأوروبي لشؤون التجارة فالديس دومبروفسكيس، اليوم الخميس، في بروكسل تحديد موعد لصدور قرار بشأن فرض رسوم أوروبية محتملة على السيارات الكهربائية الصينية.

وقال دومبروفسكيس، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي :" لم يتم حسم الأمر بعد".

وأضاف أن التحقيقات تسير في مسارها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت رسميا تحقيقا بشأن السيارات الكهربائية الصينية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي التي ربما تستفيد من الدعم الحكومي مما يعرقل المنافسة الاقتصادية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أثناء الإعلان عن إجراء التحقيق، يتم تخفيض أسعار هذه السيارات بصورة اصطناعية من خلال الدعم الحكومي الكبير، وهذا يؤدي لانحراف سوقنا.

ويمكن أن يؤدي التحقيق لفرض رسوم عقابية على واردات الاتحاد الأوروبي.

ونقلت مجلة دير شبيجل الألمانية عن مصادر بالمفوضية الأوروبية، القول إنه لن يتم الإعلان عن قرار حتى بعد الانتخابات الأوروبية التي تنتهى في التاسع من يونيو المقبل.

وانتقدت الخارجية الصينية في بكين التحقيق، قائلة إن الحمائية التجارية هي السبب وراء إجراء التحقيق.