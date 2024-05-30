12 شهيدا في قصف الاحتلال المتواصل على رفح الفلسطينية منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية بأن 12 مواطنا استشهدوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح، منذ فجر اليوم الخميس.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال قصف مجموعة من المواطنين حاولوا انتشال شهيد من وسط رفح، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بجروح، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استشهد مواطنا وأصيب 6 آخرون بجروح إثر استهداف طائرات الاحتلال لمنزل.

وفي منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء استهداف قوات الاحتلال شقة سكنية لعائلة زملط.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36171 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 81420 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



