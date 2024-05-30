إلغاء منافسات السيدات ببطولة هامبورج للتنس

قال منظمون اليوم الخميس، إن مدينة هامبورج لن تستضيف بطولة التنس للسيدات المقررة في يوليو المقبل بسبب عدم وجود مكان لها هذا العام، الذي يشهد إقامة دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر بيان أن البطولة التي كان مقررا أن تقام في الفترة من 21 إلى 26 يوليو، ستقام بدلا من ذلك في مدينة إياسي الرومانية قبل العودة المقررة إلى هامبورج العام المقبل.

وسبق أن أقيمت منافسات السيدات والرجال معًا في بطولة هامبورج، التي تقام بمركز روثنباوم للتنس، لكن البطولة الآن لديها منظمون مختلفون.

ومن المقرر أن تقام منافسات الرجال ببطولة هامبورج في الفترة من 15 إلى 21 يوليو القادم في الفترة التي تسبق أولمبياد باريس، لكن منافسات السيدات، التي سجلت فيها لاعبات من بينهن أنجليكه كيربر المصنفة الأولى على العالم سابقا، مشاركتهن بها، لم تجد موعدا بديلا.

وقالت ساندرا رايشيل، مديرة البطولة: "نحن في عام استثنائي، وبعد دراسة جميع السيناريوهات التي يمكن تصورها، كان ينبغي علينا أن نقرر بقلب مثقل أخذ راحة قسرية من البطولة".

وأضافت مديرة البطولة: "نجري بالفعل محادثات جيدة للتوصل إلى حل طويل الأمد للمستقبل في هامبورج. إنها تستحق إقامة بطولة تنس للسيدات على مستوى عالمي".