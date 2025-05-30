بيريز يُحفز لاعبي ريال مدريد بمكافأة مغرية للفوز بكأس العالم للأندية

قرر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، تخصيص مكافأة مالية ضخمة للاعبي الفريق، في حال التتويج بلقب النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا.

وفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة النادي الملكي برئاسة بيريز وعدت كل لاعب بمكافأة تصل إلى مليون يورو، إذا تمكن الفريق من حصد اللقب العالمي المرتقب، وهو ما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الإدارة لهذه البطولة.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز وقيادات النادي يرغبون بشدة في أن يكون ريال مدريد أول نادٍ في التاريخ يتوَّج بكأس العالم للأندية في نسختها الموسعة، معتبرين أن الفوز بهذا اللقب سيكون بمثابة تتويج جديد لهيمنة الفريق القارية والعالمية.

وفيما يخص العوائد المالية، أشارت «آس» إلى أن تتويج ريال مدريد بالبطولة سيُدر على خزينة النادي نحو 140 مليون يورو، وهو مبلغ يفوق ما يحصل عليه الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي يبلغ 100 مليون يورو.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الجوائز المالية لمونديال الأندية الجديد ستتجاوز جميع البطولات التي تُقام بنظام المجموعات والأدوار الإقصائية، في إشارة إلى ضخامة التحدي والطموحات.

يُذكر أن ريال مدريد سيخوض منافسات البطولة ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي، تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، الذي تولى المهمة خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.