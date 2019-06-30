رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل من يعمل لأجل القدس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أي فلسطيني يعمل من أجل القدس وأهلها، مشددًا على أن الحكومة ستبقى ملتزمة بواجبها تجاه المدينة المقدسة وسيستمر نشاطها التنموي فيها وكذلك متابعة شؤون أهلها اليومية.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، في تصريح اليوم الأحد، بالإفراج الفوري عن وزير شئون القدس فادي الهدمي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال فجر اليوم، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس.

وقال إن الهدمي منذ تسلمه مهامه عمل بكل إيمان وعزيمة لخدمة مدينته وأهلها، وسعى بكل طاقته لاستنهاض روح الشراكة بالقدس والتشبيك بين مكوناتها، وتنفيذ مشاريع لمواجهة التحديات التي يعيشها المقدسيون والحفاظ على هوية المدينة.

وطالب المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الوزير المعتقل، وإدانة سياسات الاحتلال في المدينة المقدسة والمحاولات المستمرة لتهويدها وتزوير هويتها، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي تدمر أي فرصة مستقبلية للخوض في عملية سياسية.

كما استنكر رئيس الوزراء حملة التنكيل الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي تجاه سكان العيسوية في القدس، والتي أدت أمس الأول لاستشهاد شاب مقدسي وإصابة واعتقال العشرات.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت وزير شئون القدس فادي الهدمي، و23 مواطنا فلسطينيا آخر من محافظات الضّفة الغربية.

ومن جانبه، أوضح نادي الأسير -في بيان اليوم- أن قوات الاحتلال اعتقلت وزير شئون القدس ضمن حملة اعتقالات تشنّها على مدينة القدس منذ ثلاثة أيام، طالت 23 مواطنًا.. مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنًا من القدس الليلة الماضية، و3 مواطنين من محافظة الخليل، إضافة إلى مواطنين اثنين من كل من محافظة أريحا، وبيت لحم.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء (معا فلسطينية) عن عوض عوض مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس، قوله "إن قوات الاحتلال برفقة أفراد من المخابرات اقتحمت منزل وزير القدس فادي الهدمي، في حي الصوانة بمدينة القدس، واقتادته لمركز المسكوبية".

وقال وكيل الوزير المحامي مهند جبارة "إن اعتقال وزير القدس يندرج تحت ما تسميه إسرائيل الإخلال بسيادتها على خلفية مرافقته للرئيس التشيلي الأسبوع الماضي في جولته بالمسجد الأقصى"، مضيفًا "أن إسرائيل تحاول ابتزاز الوزير سياسيًا في وقت رضخت فيه السلطات الإسرائيلية لموجة التحريض من قبل المستوطنين وأقطاب اليمين المطالبة باعتقاله والتي حاولت اعتراض طريقه أثناء مرافقته للرئيس التشيلي".

من جانبه، أدان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم -في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية- اعتقال الهدمي، مطالبًا بالإفراج الفوري والعاجل عنه، واصفًا اعتقال الوزير الهدمي بأنه ذروة الهجمة الشرسة التي تستهدف المدينة المقدسة ويندرج في إطار عمليات التّضييق والملاحقة لكافة النشاطات والفعاليات المقدسية.