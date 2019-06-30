مقتل شخصين في اطلاق نار على موكب وزير لبناني

ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان شخصين لقيا حتفهما في اطلاق نار على موكب وزير المهجرين صالح الغريب في منطقة قبرشون بمحافظة جبل لبنان غربي البلاد.

وذكرت الوكالة انه خلال محاولة موكب الغريب المرور بين بلدتي قبر شمول والبساتين، خلال الاحتجاجات من جانب انصار الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني المنتقد للحكومة السورية على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل حليف حزب الله ، حصل احتكاك تبعه إطلاق نار، أدى إلى إصابة ثلاثة من الحرس الخاص للغريب.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى حيث توفي اثنان متأثرين بجراحهما .

كان الغريب، وهو حليف لزعيم الحزب الديمقراطي اللبناني المؤيد لسورية طلال ارسلان ، قد أكد ان مسلحين اطلقوا اليوم الاحد النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب في منطقة قبرشون .

وأشار الغريب إلى أنه أصيب في الحادث ثلاثة من مرافقيه احدهم اصابته حرجة.

ورفض الغريب التعليق على الحادث.