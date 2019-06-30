سجل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول، هدفه 41 مع الفراعنة، وذلك أمام أوغندا في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر والممتدة حتى 19 يوليو.

هدف صلاح جاء في الدقيقة 37 عن طريق ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء.

أصبح بذلك صلاح على بعد هدف واحد من معادلة رقم حسن الشاذلي كثاني الهدافين التاريخين لـ "الفراعنة".

وكان صلاح، أحرز هدفه 40 مع الفراعنة، أمام الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، في الجولة الثانية بكان 2019، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.