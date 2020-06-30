المكسيك: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 220657 حالة والوفيات إلى 27121

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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المكسيك إلى 220657 إصابة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 27121 حالة وفاة.

وتم تسجيل 170147 حالة شفاء من الفيروس.

في غضون ذلك، نقلت بلومبرج عن نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل قوله، إن انتشار وباء فيروس كورونا يمكن أن يستمر حتى أكتوبر المقبل، ولكن الجائحة لن تنتهي عند هذا الحد.

وتابع أن "شدة الوباء لن تكون هي نفسها في جميع أنحاء البلاد. إنه يقدم نفسه على شكل رقع في مناطق حضرية مختلفة".

وقد بدأت مكسيكو سيتي في إعادة فتح الشركات واستئناف نشاطها الاقتصادي هذا الأسبوع استنادا إلى البيانات الحكومية التي تظهر انخفاضا في إشغال المستشفيات.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن أسوأ التأثيرات الاقتصادية للوباء قد انتهت وأن البلاد ستبدأ في التعافي في يوليو.