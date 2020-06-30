 13 قتيلا وعدة مصابين في انفجار بمنشأة طبية شمال طهران - بوابة الشروق
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13 قتيلا وعدة مصابين في انفجار بمنشأة طبية شمال طهران


نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 10:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 10:55 م

قال موقع "خبر أونلاين" الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، إن 13 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 6 آخرون، في انفجار بمنشأة طبية شمال العاصمة طهران.

وصرح حامد رضا جودرزي، نائب حاكم طهران للتلفزيون الرسمي، بأن الانفجار سببه تسرب للغاز، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشارت مواقع إيرانية إلى أن الانفجارات وقعت في مركز "سينا" الطبي بشارع شريعتي قرب منطقة تجريش شمال العاصمة طهران.

وأفادت بأن الانفجارات تسببت في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ.

وصرح رئيس مركز الطوارئ الإيراني بأن الانفجار وقع في الطابق تحت الأرضي بالمركز العلاجي، موضحا أنه من المحتمل أن يكون الحادث ناجما عن انفجارات في كبسولات الغاز.

وأغلقت السلطات شارع شريعتي نتيجة الانفجارات، فيما أفادت إطفائية طهران باحتمال تجدد الانفجارات نتيجة وجود كبسولات أوكسيجين في المركز الطبي.


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