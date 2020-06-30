أوكرانيا: تسجيل 706 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت أوكرانيا، 706 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 إلى 44 ألفا و334 حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا -وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرين فورم" اليوم الثلاثاء- بتسجيل 12 حالة وفاة تتعلق بفيروس كورونا و88 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه في المجمل، سجلت أوكرانيا ألفا و159 حالة وفاة، و19 ألفا و115 حالة تعافي منذ بداية الوباء، لافتة إلى أنه تم أمس الإبلاغ عن العدد الأكبر من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق لفيف (143)، وزاكارباتيا (97)، وريفني (74 حالة).