احتجاز أكثر من عشرين شخصا في الارجنتين في قضية تجسس حكومي

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أفادت تقارير إخبارية بأن 22 شخصا من بينهم أعضاء بجهاز الاستخبارات بالأرجنتين اعتقلوا اليوم الثلاثاء بتهمة التجسس على سياسيين وصحفيين ورجال أعمال.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية في الأرجنتين (تيلام) أن عمليات التجسس كانت تحدث في عهد حكومة الرئيس السابق ماوريسيو ماكري الذي تولى الرئاسة حتى 10 ديسمبر الماضي، واستهدفت مئات الأشخاص.

ومن بين المحتجزين الرئيس السابق لإدارة مكافحة التجسس بوكالة الاستخبارات الأرجنتينية وعميلان سابقان بالوكالة، ومسؤول رئاسي سابق يشتبه أنه كان يتلقى المعلومات من وكالة الاستخبارات.

ويشتبه أن حكومة ماكري كانت تتجسس على خصومها السياسيين والصحفيين الذين يشاركون في الفعاليات الدولية في بوينس أيرس، وأعضاء النقابات وزعماء المجتمع المدني ورواد الأعمال.

ومن بين الأشخاص الذي استهدفتهم أنشطة التجسس الرئيسة السابقة ونائبة الرئيس الحالي كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، التي اتخذت إجراءات قضائية بشأن هذه المسألة.