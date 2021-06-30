 موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز - بوابة الشروق
الأربعاء 30 يونيو 2021 8:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟
النتـائـج تصويت

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 7:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 7:58 م

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز مساء غدٍ الخميس في الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وأليو ديانج وأفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الخميس على ملعب «الأهلي وي السلام».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك