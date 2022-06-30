بيطري الشرقية ينظم قافلة بيطرية مجانية شاملة بديرب نجم

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية نفذت قافلة بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية طحا المرج وتوابعها بمركز ديرب نجم، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور مديري إدارات رعاية الحيوان والرعاية التناسلية بالمديرية ومدير إدارة ديرب نجم البيطرية، وعدد من أطباء المديرية وإدارة ديرب نجم، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 110 رؤوس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة و التنفسية والجلدية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ28 رأس ماشـية ورش 50 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 75 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 280 طائرا.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) والمشروع القومي؛ لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية للتصدي لمرضى البروسيلا والسعار.