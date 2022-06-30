واشنطن تشعر بخيبة أمل بشأن المحادثات مع إيران

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن المحادثات غير المباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران، انتهت دون إحراز أي تقدم.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية القول إن المحادثات انتهت. وقال: "بينما نشعر بالامتنان الشديد للاتحاد الأوروبي على جهوده، نشعر بخيبة أمل لأن إيران فشلت، مرة أخرى، في الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي وبالتالي لم يتم إحراز تقدم".

وقال المتحدث : "أوضحنا، في الدوحة، كما في السابق، استعدادنا لإبرام وتنفيذ اتفاق بسرعة بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة على أساس ما يقرب من عام ونصف من المفاوضات".

وأضاف: "لكن إيران أثارت في الدوحة، كما في السابق، قضايا لا علاقة لها كليا بخطة العمل الشاملة المشتركة، ويبدو أنها ليست مستعدة لاتخاذ قرار جوهري بشأن ما إذا كانت تريد إحياء الاتفاق أو دفنه".

وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عبر حسابه على تويتر، إن المحادثات كانت "مكثفة". وأضاف: "إيران قدمت أفكارها ومقترحاتها، كما قدم الجانب الآخر ملاحظاته".

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.