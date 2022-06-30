سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن إطلاق نار ضد قوات إسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مسؤوليتها عن عملية إطلاق نار ضد قوات إسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى إصابة ضابط وثلاثة مستوطنين بجروح.

وبحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، جرت اشتباكات مسلحة فجر اليوم خلال زيارة مجموعات من المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي قبر يوسف المقدس لدى اليهود في نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال بيان صادر عن "كتيبة نابلس" في سرايا القدس، إن نشطاءها تمكنوا من نصب كمائن لقوات الجيش الإسرائيلي واستهدفوها بإطلاق نار كثيف، مؤكدا استمرار الجهوزية العالية للتصدي للاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية.

وقبل ذلك، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إصابة قائد في الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية و3 مستوطنين بجروح طفيفة برصاص مسلحين فلسطينيين في محيط قبر يوسف في مدينة نابلس.

في المقابل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، عن إصابة 64 فلسطينيا بجروح متوسطة إلى طفيفة خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في منطقة قبر يوسف.