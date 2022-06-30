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شدد الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على أهمية طرح الزيادة السكانية ضمن أولويات الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»: «الزيادة السكانية موضوع خطير ويجب أن يوضع بأولوية على أجندة الحوار المقبل، ولا يجب أن تناقش في غرف مغلقة».



وتابع: «الزيادة السكانية تحتاج ونقاشا مفتوحا لتقديم بعض الأمور التي يرتاح لها الناس».



وأوضح أنه يجب أن تذهب نتائج الحوار في حملة توعوية إلى القرى والمراكز لتوعية الناس على مدى 6 شهور.



وتابع: "لابد أن نستغل الفرصة ونتحدث عن المشكلة الأهم وهي الزيادة السكانية ونتحدث مع المواطنين ونوفر لهم وسائل وخدمة تنظيم الأسرة".