تحدث مروان حمدي لاعب سموحة عن فوز فريقه على الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ونجح مراون حمدي في تسجيل هدفين في شباك الأهلي ليقود سموحة للفوز بنتيجة 3-2.

وقال مروان في تصريحاته التلفزيونية، عقب المباراة: «لا أفكر في لقب هداف الدوري، ما زال الأمر باكرًا لأن فريقي أمامه 11 جولة».

وعن أسباب تألقه في الفترة الأخيرة رغم الانتقادات التي تعرضها: «ابتعدت نفسي عن كلام الناس لأني أعرف إمكانياتي ولذلك وفقت بشكل جيد وما زال هناك المزيد الذي سأقدمه»

وحول مستقبله فعلق: «أركز الآن مع نادي سموحة ولكني إعارة من نادي الزمالك وسوف أعود حينما تنتهي هذه الفترة».