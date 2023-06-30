محكمة برازيلية تمنع ترشح الرئيس السابق بولسونارو في الانتخابات حتى عام 2030

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صوتت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل اليوم الجمعة، لحرمان الرئيس السابق جايير بولسونارو من الترشح لمنصب عام لمدة ثماني سنوات بتهمة إساءة استخدام السلطة.

وإذا تم تثبيت الحكم، سيعني ذلك أن الزعيم اليميني السابق سيُمنع من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2026. وأشار دفاعه بالفعل إلى أنه سيستأنف الحكم.

وأفادت تقارير التلفزيون البرازيلي اليوم الجمعة، بأن أربعة قضاة صوتوا لصالح الحظر، بينما صوت قاض واحد ضده.

واتهم مكتب المدعي العام، وهو المسؤول عن القانون الانتخابي، بولسونارو بالتشكيك في النظام الانتخابي البرازيلي خلال اجتماع متلفز مع دبلوماسيين أجانب في يوليو 2022.

وزعم بولسونارو أن النظام الانتخابي لم يكن آمنا وأنه يمكن التلاعب به.