نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: طلبنا مساعدة روسيا لإيقاف الحرب في البلاد

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، الذي يزور موسكو حاليا، إن الوفد السوداني طلب من روسيا المساعدة في حل النزاع بالسودان.

وقال عقار في المؤتمر الصحفي في مقر الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيجودنيا"، إن وفد السودان في الاجتماع الأخير مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، طلب مساعدة روسيا في إنهاء الحرب السودانية، "كما أطلعنا وزير الخارجية الروسي على خريطة الطريق لحل الأزمة السودانية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الجمعة.

وأضاف: "نحن نعتبر روسيا دولة صديقة ونطلب منها تقديم مساعدات اقتصادية واستراتيجية أيضا".

ولفت عقار إلى أن الوفد السوداني لم يطلب المساعدة العسكرية في الاجتماع الأخير أمس الخميس مع لافروف، وإنما تمت مناقشة القضايا السياسية والمساعدات الإنسانية فقط، وقال: "تحدثنا عن القضايا السياسية، وعن إنهاء الحرب، ولم نتحدث عن توريد الأسلحة وتلقينا وعدًا بأننا سنتلقى الدعم والمساعدات الإنسانية".

وأوضح أن القضايا العسكرية لن تناقش إلا بعد انتهاء الصراع في السودان.

وقال لافروف أمس الخميس، إن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع، وتجري البعثة الدبلوماسية الروسية في الخرطوم اتصالات مع الأطراف المعنية.