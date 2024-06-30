توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وإيطاليا لتعزيز التدريب الفني والمهني في إطار خطة ماتي

تواصل إيطاليا تعزيز تواجدها في مصر في إطار خطة ماتي الخاصة بأفريقيا، من خلال مبادرات مهمة في مجال التدريب الفني والمهني.

وفي 17 مارس الماضي، وقع وزير التعليم والاستحقاق الايطالي، جوزيبي فالديتارا، مع نظيره المصري، الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم والتعليم الفني، على مذكرة تفاهم، تهدف إلى نشر اللغة الإيطالية والتعليم المهني الإيطالي في مصر، وتشجيع اكتساب المهارات الفنية التي تناسب احتياجات النظام الإنتاجي الإيطالي والمصري.

ولإعطاء زخم ملموس لهذه المبادرات، تم اليوم التوقيع على أول اتفاقيتين تنفيذيتين لتلك المذكرة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور أيمن عاشور، و السفير الإيطالي بمصر ميكيلى كواروني.

وتم حفل التوقيع خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، المنعقد في القاهرة، وذلك تماشيًا مع الأهمية المعطاة لمثل هذه الأنشطة في سياق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وتطلق الاتفاقية الأولى تعاونًا بين كل من المعهد الفني العالي الإيطالي للتكنولوجيا الحديثة بمدينة أودينى، وشركة دانييلي للصناعات ومعهد دون بوسكو بالقاهرة، وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجيي لوضع برنامج تعليمي في قطاع الميكاترونكس، بحسب بيان لسفارة إيطاليا بالقاهرة.

أما الاتفاقية الثانية فتطلق برنامجا تعليميًا في قطاع الطب الحيوي، بين مؤسسة ITS Nuove Tecnologie التابعة لأكاديمية فيتا في مدينة بيرجامو، وشركة بوليجون Polygon في ميلانو، ومعهد دون بوسكو في القاهرة، والجامعة المصرية التكنولوجية في 6 أكتوبر.

والهدف من هذه الاتفاقيات هو تعزيز مواهب الطلاب وتطوير المهارات الأساسية للنمو الشخصي والإقليمي، والمساهمة أيضًا في تلبية الحاجة الإيطالية المتزايدة للقوى العاملة المتخصصة وفي نفس الوقت تعزيز مسارات الهجرة الشرعية نحو إيطاليا.

من جانبه، صرح وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي جوزيبي فالديتارا بأنه مذكرات التفاهم هذه تعد جزءًا من استراتيجية أوسع تروج لها الحكومة الإيطالية من خلال خطة ماتي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المهارات الفنية والمهنية للطلاب المصريين وتشجيع مسارات الهجرة الشرعية في القطاعات الرئيسية لإيطاليا وشركاتها.

وأوضح سفير إيطاليا أن الاستراتيجية التي تقوم عليها هذه المذكرات ستتمكن قريبًا أيضًا من الاستفادة من إنشاء مركز توظيف إيطالي مصري في القاهرة لتعزيز التدريب المهني والتوجيه نحو سوق العمل سواء المصري أو الإيطالي.