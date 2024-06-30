ثلاثي هجومي في تشكيل سلوفاكيا لمواجهة إنجلترا بثمن نهائي اليورو

أعلن فرانشيسكو كالزونا، المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا، التشكيل الرسمي للمنتخب لمواجهة إنجلترا في السابعة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب فيلتينس أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» والتي تقام خلال الفترة الحالية في ألمانيا.

وتأهل المنتخب الإنجليزي من صدارة المجموعة الثالثة في البطولة، فيما تأهل منتخب سلوفاكيا من المجموعة الخامسة ضمن أفضل منتخبات في المركز الثالث.

ويدخل منتخب سلوفاكيا مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: بيتر بيكاريك، دينيس فافرو، ميلان سكرينيار ودافيد هانكو.

خط الوسط: جوراي كوشكا، ستانيسلاف لوبتكا وأوندري دودا.

الهجوم: لوكاس هاراسلين، إيفان سكرانز ودافيد ستريليتش.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ماريك روداك، هنريش رافاس، آدم اوبيرت، نوربير جيومبر، سيباستيان كوسا، فيرنون دي ماركو، لاسزلو بينيس، باتريك هروسوفسكي، ماتوش بيرو، توماس سوسلوف، توماش ريجو، روبيرت بوزينيك، لوبومير توبتا وليو ساور.

20 ديفيد دوريسويلتقي الفائز من هذه المباراة في الدور المقبل، مع منتخب سويسرا الذي أقصى حامل اللقب، منتخب إيطاليا، بالفوز عليه 2-0، في أولى مباريات الدور ثمن النهائي مساء أمس السبت.