هدمت جرافات إسرائيلية، الاثنين، منازل ومحلات تجارية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، لـ"الأناضول"، إن جرافات إسرائيلية هدمت منازل وممتلكات في منطقة دوار الحصان في مخيم جنين، وخلف مستشفى جنين الحكومي، وشمل الهدم أيضا محلات تجارية، وفق المصادر.

وبوقت سابق اليوم، أعلن عبدالله كميل محافظ طولكرم شمال الضفة، اعتزام إسرائيل هدم 104 بنايات في مخيم طولكرم للاجئين.

ودعا كميل، في بيان، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لمنع قوات الاحتلال من تنفيذ المخطط.

وتشير تقديرات، إلى أن الجرافات الإسرائيلية هدمت أكثر من 600 منزل بالكامل بمخيم جنين وحده، وفتحت 15 شارعا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ومنذ 21 يناير الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا قي مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

​​​​​وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود.