صربيا: اعتقالات جديدة مع استمرار التوترات

أزالت الشرطة الصربية حواجز الطرق في العاصمة بلجراد اليوم الإثنين، التي كانت قد وضعت في إطار مظاهرة احتجاجا على اعتقال المتظاهرين المناهضين للحكومة بعد مسيرة ضخمة تطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ووضع الآلاف من المتظاهرين حواجز معدنية وحاويات قمامة في مواقع مختلفة في بلجراد وأماكن أخرى عبر البلاد مساء أمس الأحد، بما في ذلك على جسر رئيسي فوق نهر سافا في العاصمة، ويقول المتظاهرون إنهم يعتزمون العودة للتظاهر اليوم.

وقالت الشرطة، في بيان، إن عددا من الأشخاص اُحتجز بدون توضيح عددهم. وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مركبات الشرطة وهي تسير بسرعة عبر حاجز في أحد شوارع بلجراد .

يذكر أن المتظاهرين وضعوا الحواجز في إطار المعارضة المستمرة لحكومة الرئيس الشعبوي أليكسندر فوسيتش التي بدأت بعد انهيار مظلة خرسانية في إحدى محطات القطارات في شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.

وطالب المتظاهرون بالعدالة لضحايا انهيار المظلة بمدينة نوفي ساد في الأول من نوفمبر وهو الأمر الذي ألقى الكثير في صربيا باللائمة فيه على الإهمال الناتج عن الفساد في مشاريع البنية التحتية الحكومية.

وأصيب نحو 50 شرطيا، و22 متظاهرا في الاشتباكات التي وقعت في وقت متأخر من أمس الأول السبت. واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والهراوات والدروع، في حين ألقى المتظاهرون الحجارة و الزجاجات وأغراض أخرى.

وقالت الشرطة إن حوالي 40 شخصا يواجهون اتهامات جنائية بشأن الاشتباكات.