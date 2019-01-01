 هاني شاكر يصل لمقر انتخابات نقابة الموسيقيين للإدلاء بصوته - بوابة الشروق
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هاني شاكر يصل لمقر انتخابات نقابة الموسيقيين للإدلاء بصوته

إيمان محمود
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 12:40 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 12:40 م

وصل منذ قليل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، والمرشح للفترة الثانية على التوالي على المقعد، للإدلاء بصوته، بمقر انتخابات النقابة بنادي المهن التمثيلية بالجيزة.

وكان عدد كبير من الموسيقيين فى استقبال شاكر مرددين: "النقيب هو النقيب".

كما حضر للمقر الانتخابي عدد من الفنانين منهم الفنان حلمي عبد الباقي، ناديه مصطفى وطارق الشيخ، حسن فكري، داوود جميعي، أحمد العيسوي وغيرهم.

وتشهد انتخابات النقابة إقبالا كبيرا من الموسيقيين، منذ بدء التصويت من الساعة 9 صباحا، والذي يستمر حتى الخامسة مساء.

ويتنافس على منصب النقيب الفنانان هاني شاكر ومصطفى كامل، بينما يتنافس 45 عضوا على 12 مقعدا كأعضاء لمجلس النقابة.


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