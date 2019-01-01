السيسي: المؤتمرات الشبابية تعطي شحنة عظيمة من الأمل والإيجابية

-أتوجه بالعرفان إلى الشعب المصري على ما تحقق خلال الـ 5 سنوات الماضية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المؤتمرات الشباب دائمًا ما تعطي شحنة عظيمة من الأمل والإيجابية للمواطنين.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة:"دايمًا المؤتمرات دي بتعطي شحنة ضخمة وعظيمة من الامل والإيجابية، فخلوني أوجه لكم جميعًا كل التحية والتقدير والاحترام وللشعب المصري، لكل ما تحقق خلال الـ 5 سنين اللي فاتوا".

وتابع السيسي:"واللي مكنش ممكن أبدًا يتحقق بدونكم، وتكراري للجملة دي هي عرفان بجميل المصريين على المصريين، إن كان مقبول أقول عرفان مني باللي عملتوه وبتعملوه خلال السنين الجاية عشان يبقى فيه أمل كبير ومستقبل كبير لبلادنا ومرة تانية كل الاعتزاز والعرفان والتقدير والمحبة ليكم يا شعب مصر".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمرر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة في نسخته السابعة، والذي يستمر خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو 2019.

ويشارك في المؤتمر 1500 شاب وفتاة من مختلف المحافظات المصرية، ويضم شباب الجامعات، وشباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الساعة 5 مساء ويستمر الافتتاح لمدة ساعة، وتليه في الفقرة الثانية جلسة لمحاكاة نموذج الدولة المصرية الساعة، بمشاركة شباب البرنامج الرئاسي.