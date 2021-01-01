دبي تلغي وتخفض رسوم 88 خدمة حكومية للتخفيف على مزاولي الأنشطة الاقتصادية

قررت حكومة دبي إلغاء وتخفيض 88 خدمة حكومية، لتعزيز جاذبية الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية على مزاولي الأنشطة الاقتصادية.

وأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة قرارا بتخفيض وإلغاء رسوم الخدمات، و التي تقدمها عدة هيئات حكومية ومنها دائرة الأراضي والأملاك، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ومحاكم دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الصحة في دبي.

وقال المجلس التنفيذي للإمارة في بيان مساء الخميس: يأتي القرار ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لحكومة دبي لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، ودعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية والحكومية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على مزاولي الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، والقاطنين فيها.