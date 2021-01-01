محافظ مطروح يتفقد أعمال البنية التحتية وتوفير الخدمات للمواطنين

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قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجولة ميدانية بتفقد أعمال البنية التحتية وتوفير الخدمات للمواطنين خاصة في قطاع الكهرباء والإنارة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وباسط جعفر رئيس لجنة انارة التجمعات ومديري الادارات المعنية.

وتفقد أعمال إنارة شارع عمر دارة بعلم الروم بطول ٩١٠ م، وتحويل الكابلات الهوائية الى أرضية بعدد ١٦٥ عمود بالشارع الرئيسي والشوارع الجانبية وجاري استكمال باقي الشارع، مع التوجيه لعمل صناديق حماية لولاعات الانارة.

ووجه محافظ مطروح شركة مياه الشرب بسرعة الدفع بسيارات المياه على الفور لتلبية مطلب عدد من الأهالي، حيث تم الدفع ب ٨ سيارات مياه في حينه، مشددًا علي سرعة بدء أعمال الترميم وإعادة الشيء لاصله بالشارع اليوم الجمعة مع تكثيف جهود النظافة.

وقدم اهالي المنطقة الشكر الي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه ومتابعته لتوفير الإنارة والخدمات للأهالي، أكد المحافظ أنه سيتم انارة المناطق تباعا وفقا لخطة لجنة الانارة مع المتابعة المستمرة والاستغلال الامثل لكافة الإمكانيات المتاحة لخدمة المواطنين

كما تفقد محافظ مطروح أعمال إنارة طريق أندليسية باب البحر، مشيدًا بجهود لجنة الإنارة ومجلس المدينة

ووجه الشكر للحاج باسط جعفر على مشاركته المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح، موجها بالتنسيق لعمل مطبات في أول الطريق وآخره لمنع سرعة قائدي السيارات حفاظًا على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الجولة الميدانية أنه وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إزالة تراكمات تجمعات مياه أمام مدرسة الهدى بعلم الروم وعلى الفور تم توجيه سيارات الكسح لإزالة تراكمات المياه.

وأضاف أنه تابع الدفع بسيارات مياه الشرب والإطمئنان على وصولها إلى عدد من المواطنين بشارع عمر دارة تلبية لمطلبهم.