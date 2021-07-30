شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على دستورية وقانونية الإجراءات الأخيرة التي اتخذها والتي هدفت إلى حماية بلاده ومؤسساتها.



وقال في تصريحات مصورة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مساء الجمعة: "من يتحدث عن خرق للدستور فهو كاذب، فأنا استشرت رئيس الحكومة الذي تمت إقالته، واستشرت رئيس المجلس النيابي، قلت له إنه بناء على الفصل 80 يجب أن أتولى استشارتك لأُعلمك بالتدابير الاستثنائية التي ينص عليها الدستور".



وتساءل سعيّد: "كيف يتم الانقلاب على الدستور بالدستور ذاته.. حافظت على كيان الدولة وعلى الحقوق والحريات وعلى القانون".



ودعا الرئيس التونسي، لعدم الخوف على حرية التعبير، وقال إنه لا يمكن أن يبدأ في هذه المرحلة العمرية مرحلة جديدة من الديكتاتورية التي يكرمها ويمقتها.



وأكمل: "هناك مئات المليارات التي تم نهبها.. الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت بعد صبر طويل، وفي ظل الدستور.. هي ليست انقلابًا، فأنا أكره الانقلابات، لكن أكره أيضًا ضرب الدولة التونسية من الداخل".



وأشار إلى أن بلاده تحولت إلى مجموعة القطاعات والفضاءات ليكون لكل واحد منهم نصيب.