«اللجنة الوطنية» تطالب المواطنين بالإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر

دعت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، المواطنين للإبلاغ عن أي حالة إتجار في البشر يتم رصدها على الفور.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على شاشة "dmc"، مساء الجمعة، إن حرص على المواطنين على الإبلاغ عن هذه الظاهرة يساهم في القضاء على الظاهرة التي وصفتها بـ"الخطيرة".



وأضافت أن مصر دولة رائدة في مجال مكافحة الإتجار في البشر منذ 2007، لافتة إلى أنها تشارك في منتديات دولية لمواجهة هذه الظاهرة دوليا وإقليميًّا.



وأشارت نائلة، إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من الحملات ونفّذت الكثير من المبادرات من أجل التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، التي تفاقمت مؤخرًا بشكل ملحوظ بالتزامن مع التطور التكنولوجي الكبير.



وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد أكد أن مصر من بين الدول التي اتخذت نهجًا جادًّا لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وقال إن أبرز جهودها في ذلك هي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016-2021)، وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.



وأضاف أنه تم أيضًا إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر تحت شعار "معًا ضد الاتجار بالبشر"؛ وذلك للتعريف بأشكال تلك الجريمة في مصر (العمل القسري، الاستغلال الجنسي، زواج الصفقة، استغلال أطفال بلا مأوى والاتجار بالأعضاء البشرية)، وحث المواطنين على الإبلاغ عنها، والتعريف بعقوباتها.