إسرائيل توسع منطقة الصيد قبالة سواحل غزة

قررت إسرائيل في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، وبموافقة المستوى السياسي، مضاعفة مساحة الصيد في مياه البحر قبالة سواحل قطاع غزة، لتبلغ 12 ميلا بحريا، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه اعتبارًا من يوم الأحد القادم سيسمح بإدخال معدات وبضائع من أجل استمرار تنفيذ المشاريع التي تتم برعاية المجتمع الدولي في غزة في مجالات الغذاء والمياه والطب وصيد الأسماك"، إلى جانب الموافقة على إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية من إسرائيل إلى القطاع"،

وأضاف أنه سيتاح أيضا تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى إسرائيل.

وتقرر أيضا إتاحة مرور الفلسطينيين من سكان القطاع إلى خارج البلاد عن طريق معبر جسر اللنبي، رهنًا بالمعايير المعتمدة. وبالإضافة إلى ذلك، ولمرة واحدة فقط، سيتاح إدخال 29 مركبة خصوصية تُركت في معبر إيرز منذ عملية "حارس الأسوار"، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي.

وأكدت إسرائيل أن الخطوات المدنية التي صادق عليها المستوى السياسي، مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة.

ويأتي هذا بعدما قيدت إسرائيل منطقة الصيد يوم الأحد الماضي، جراء إطلاق نشطاء فلسطينيين بالونات حارقة باتجاه أراضي بلدات ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

وردت إسرائيل بشن طائرات حربية إسرائيلية مساء الأحد الماضي غارات على قطاع غزة، بحسب ما أفادت به مصادر فلسطينية وشهود عيان.

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت موقعا للتدريب يتبع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جنوبي القطاع، وأرضا زراعية في مدينة غزة، ما خلف أضرارا مادية، دون إصابات.