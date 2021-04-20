تحول موكب زفاف بمدينة البدرشين جنوب الجيزة إلى مأتم؛ إثر اصطدام سيارة ملاكي بسور على طريق المريوطية البر الشرقي، ما بين قريتي العزيزية وأبو صير، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص فى مقتبل العمر، وإصابة 3 آخرين.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من "شاهندا محمد سعد فهيم - 16 سنة"، و"ميادة أشرف فهيم"، و"هشام أحمد عبدالغفار القمبشاوي - 22 سنة".

كما أصيب كل من "سيد رمضان فهيم - 26 سنة"، و"حنان ناصر فهيم - 32 سنة"، و"آية وليد رمضان فهيم - 18 سنة"، وجميعهم مقيمين بالعزبة الغربية في البدرشين.

وتلقت غرفة نجدة الجيزة، بلاغا باصطدام سيارة بسور على طريق المريوطية، وفور انتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث تبين أن السيارة كانت تسير ضمن موكب زفاف، واصطدمت فى سور فيلا على طريق المريوطية البر الشرقي المتجه إلى الهرم، ما بين قريتى العزيزية وأبو صير، ما أسفر عن وفاة شاب وفتاتين.

وانتقل إلى موقع الحادث سيارات الإسعاف وقوات الأمن وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم، والوفيات إلى مستشفى البدرشين، تحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.