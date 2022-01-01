أيمن بهجت قمر يعلن عقد مؤتمر صحفي لكشف أسباب وقف عرض فيلم الكهف

أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر، عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن أسباب إيقاف فيلمه الأخير "الكهف".

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "السؤال كتر وواجب علينا الإجابه، في خلال أيام هندعو الساده الصحفيين لمؤتمر صحفي كبير أنا والمخرج عمرو عرفه لشرح أسباب توقف فيلم أهل الكهف وبالأوراق والإيميلات".

وتابع: "لازم الكل يقف معانا من أجل إتمام العمل، وعلى مسؤوليتي الشخصية أي معلومات عن إيقاف الفيلم خارج المؤتمر غير صحيحة، وهتبقى ترويج لأكاذيب هيتضحك بيها على الناس ،اللهم بلغت".

يذكر أن فيلم" أهل الكهف" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم خالد النبوي، وغادة عادل ومحمود حميدة ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وشيرين رضا، وهو مأخوذ عن مسرحية أهل الكهف لتوفيق الحكيم.

تدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، عن قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.