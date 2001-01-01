وصول جثمان نجل الفنان حسن يوسف للإسكندرية لعرضه على الطب الشرعي

وصل جثمان الشاب "عبدالله"، 35 عامًا، نجل الفنان حسن يوسف، مساء اليوم الأحد، إلى مشرحة مستشفى سموحة الجامعي في الإسكندرية، بدلًا من مشرحة كوم الدكة، التي تشهد أعمال تطوير، وذلك للعرض على الطب الشرعي؛ نفاذًا لقرار النيابة العامة بتشريح الجثة، لبيان أسباب الوفاة.



وتعرض الراحل للغرق بشاطئ إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى العلمين، محافظة مرسى مطروح، وبعد مناظرة النيابة للجثة، قررت نقله إلى الطب الشرعي في محافظة الإسكندرية، للتأكد من وجود شبهة جنائية وراء الوفاة من عدمه، وذلك تمهيدًا لاستصدار تصريحًا بتسليمه لأسرته لدفنه.



يذكر أن الراحل، هو النجل الأصغر للفنان حسن يوسف، بجانب "عمر، ومحمود، وناريمان" من زوجته الفنانة شمس البارودي، ودرس الطيران في دولة أوكرانيا، كما أنه حصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة بيروت، ورحل فجر اليوم الأحد، نتيجة تعرضه لإسفكسيا الغرق أثناء السباحة.



تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.