إغلاق مطار في موسكو بعد هجمات بطائرات درون

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، أنه تم إسقاط طائرتي درون صباح اليوم في العاصمة الروسية موسكو، وذلك نقلا عن السلطات المحلية وقطاع الطوارئ.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر تطبيق تليجرام: "طائرات الدرون الأوكرانية نفذت هجوما هذه الليلة".

وقد تضررت واجهات مبنيين بصورة طفيفة، مع ذلك لم يتم تسجيل خسائر بشرية، بحسب ما قاله سوبيانين.

وأفادت تاس، بأنه تم إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو في جنوب غرب العاصمة الروسية . وتم تحويل الرحلات الجوية. مع ذلك، استمر العمل في مطارات أخرى في المنطقة.

ويذكر أن موسكو تعرضت لعدة هجمات بطائرات الدرون، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.