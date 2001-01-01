مصطفى خاطر يبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي

بدأ الفنان مصطفى خاطر، مساء السبت، تصوير أول مشاهد الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي".

وقال خاطر إنه بدأ تصوير المشاهد الأولى من المسلسل بمشاركة عدد من أبطاله، مضيفا أن الجزء الثاني يحمل العديد من الأحداث الكوميدية.

وأشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول قصر مسكون بالأرواح نتيجة حادث قتل وقع به، بينما يحاول صاحب القصر "بينو" الذي يجسد شخصيته خلال الأحداث وصديقه "كراكيري" الذي يجسد شخصيته الفنان كريم محمود عبد العزيز طرد هذه الأرواح، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

وكان الجزء الأول من المسلسل قد انتهى بعد معرفة كراكيري وبينو بتفاصيل حالات القتل التى وقعت بهذا القصر, فيما يتطرق الجزء الثاني لمحاولات بيع القصر فى أجواء من الرعب والكوميديا .

"البيت بيتي" بطولة مصطفى خاطر وكريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد وميرنا جميل ومحمود حافظ وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.