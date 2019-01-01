وزير الصحة: مصر تحتل الآن المرتبة الـ14 من حيث عدد السكان على المستوى العالمي

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن مصر تحتل الآن المرتبة الرابعة عشر من حيث عدد السكان على المستوى العالمي، ذاكرا أن حجم سكاننا 105 ملايين نسمة، وهناك انخفاض في معدل الزيادة السكانية إلا أن ذلك لم يحقق التوازن الضروري المطلوب بين السكان والموارد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصحة والسكان صباح اليوم للإعلان عن المؤتمر العالمي للسكان والصحة الذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050، وتتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان من بينهم مصر، مما يضع فوق عاتقنا مسئوليات جسام من ضرورة العمل السريع والمؤثر للتغلب على النمو السكاني المتزايد.

وأكد عبدالغفار أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة، وعلى العكس من ذلك، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، وسيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني في مصر، ولا يجب أن نغفل ضرورة الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار ومن خلال تعزيز فرص العمل المنتج واللائق.