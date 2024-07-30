مقتل شخص في احتجاجات ضد نتائج انتخابات الرئاسة في فنزويلا

لقي شخص حتفه في الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات في فنزويلا، حسبما قالت منظمة فورو بينال غير الحكومية عبر منصة "إكس" مساء أمس الاثنين، حيث من المقرر تنظيم مزيد من الاحتجاجات اليوم الثلاثاء.

وكتبت المنظمة أنه تم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 46 شخصا في عدة مدن وولايات في فنزويلا.

ووقعت حالة الوفاة في ولاية ياركوري بشمال فنزويلا، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور المزيد من التفاصيل. وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع حالتي وفاة على الأقل.

وتحولت الاحتجاجات في أنحاء فنزويلا التي أعقبت انتخابات مثيرة للجدل، أسفرت عن فوز الرئيس نيكولاس مادورو، في بعض الأحيان لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأظهرت الصور التلفزيونية استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع، وفي بعض الأحيان ضرب المحتجين. كما تم إطلاق طلقات نارية على المتظاهرين الذين كانوا في مسيرة إلى القصر الرئاسي في كاراكاس، حسبما قالت صحيفة إل ناسيونال وأظهرت مقاطع فيديو.

ودعت المعارضة لتنظيم مظاهرات كبيرة ضد الحكومة اليوم الثلاثاء. كما يخطط معسكر الحكومة لحشد أنصاره في الشوارع.

وكان المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية) قد أعلنت فوز مادورو، الذي يتولى رئاسة فنزويلا منذ 2013، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأول الأحد بنسبة 2ر51%، في حين حصل مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس على 2ر44%. ولم تعترف المعارضة بالنتائج الرسمية.

وأعربت الحكومة الأمريكية وحكومات عدة دول بأمريكا اللاتينية عن شكوكهم تجاه النتائج الرسمية للانتخابات.

ومن المقرر أن يبدأ مادورو فترة رئاسته الثالثة التي تستمر ستة أعوام في يناير 2025.