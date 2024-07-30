السجن 3 أعوام لمتهم بالتسبب في وفاة شخص صدمه بتوكتوك في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار علاء الدين الشنديدي، اليوم الثلاثاء، "ي.م.ال" سائق "توكتوك"، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة، أثناء القيادة مما تسبب في وفاة "س.ص.ال" بعدما صدمه بمركبة "توكتوك".

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 34944 لسنة 2022 جنايات ثانٍ الرمل، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث مروري أسفر عن وفاة شخص، عقب نقله إلى إحدى المستشفيات.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وأقوال شهود العيان، أنه وحال سير المجني عليه في الطريق العام صدمه المتهم بالدراجة النارية التي يقودها، فتم نقل إلى إحدى المستشفيات، حيث فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحقيقات المستندة على تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، عن قيام المتهم بقيادة مركبة "التوكتوك" تحت تأثير تعاطية مخدر الحشيش؛ مما أدى إلى إصابته والتي فارق على أثرها الحياة.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد هيثم مزيد، وسامح فؤاد، وسكرتير المحكمة، أحمد عبدالوهاب.