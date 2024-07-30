هيئة البث الإسرائيلية تزعم: اغتيال القائد الكبير في حزب الله الذي استهدفه الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية

زعمت هيئة البث العامة الإسرائيلية، اغتيال القائد الكبير في حزب الله الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة رويترز، في نبأ عاجل، دون الكشف عن هوية هذا القائد، فيما تشير أغلب التقارير إلى أنه القائد في حزب الله فؤاد شكر.

غير أن هيئة البث كانت قد نقلت عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن المعلومات كانت دقيقة، وإن فؤاد شكر كان موجودا بالمبنى والقنابل أصابت الهدف بدقة.

ووقعت غارة جوية إسرائيلية، استهدفت قائدا كبيرا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصدر أمني، قوله إن الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله.

فيما أصدر جيش الاحتلال، بيانًا بخصوص الغارة التي شنها على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال البيان الذي نشره جيش الاحتلال عبر حسابه على منصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «استهدف الجيش الإسرائيلي في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين».

وساد في الأيام الماضية، تأهب لبناني لرد من إسرائيل منذ أن أسقطت ضربة صاروخية 12 قتيلًا في هضبة الجولان المحتلة يوم السبت الماضي.

وألقت إسرائيل والولايات المتحدة بالمسئولية في الهجوم على حزب الله، فيما نفى الحزب مسئوليته.