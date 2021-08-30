الكاظمي: العراق يولي أهمية لعلاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، إيلاء العراق أهمية لعلاقات التعاون والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، فيما جدد سفير الاتحاد الأوروبي مارتن هوث التزامات الاتحاد بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الإثنين، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث، بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وأكد الكاظمي خلال اللقاء، "إيلاء العراق أهمية عالية لعلاقات التعاون والشراكة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات".

من جانبه، هنأ السفير هوث "العراق حكومة وشعباً، بالنجاح الذي شهده مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، عادّاً إياه "خطوة مهمة لإبراز دور العراق الحضاري، وتوطيد سبل التعاون في المنطقة".

وجدّد السفير هوث "التزامات الاتحاد الأوروبي بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات"، مؤكداً أن "بعثة أوروبية ستشارك في مراقبة تنفيذها، وكذلك في تعضيد جهود الحكومة العراقية الساعية لأن تكون هذه الانتخابات ونتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".