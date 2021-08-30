 حسين لبيب: إذا تم إلغاء كأس مصر فليتوج الزمالك باللقب - بوابة الشروق
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حسين لبيب: إذا تم إلغاء كأس مصر فليتوج الزمالك باللقب

محمد جلال
نشر في: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 12:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 12:20 ص

تمسك حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بخوض مباريات كأس مصر التي أقتربت من الإلغاء بسبب ضيق الوقت.

وقال حسين لبيب في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "نطالب بالتأكيد باستمرار البطولة خاصة أننا وصلنا إلى دور مميز فيها".

واضاف: "أما في حالة رغبة اتحاد الكرة المصري في إلغاء الكأس، فيجب أن يتم منح لقبه لصالح الزمالك".

وأكمل: "الأغلبية في اجتماع الأندية كانت متمسكة باستكمال المسابقة، الزمالك وصل إلى الدور قبل النهائي ولعب مباريات وسط ضغط مواجهات الدوري".

وأتم: "إذا كان هناك نية لإلغاء كأس مصر فليتوج نادي الزمالك باللقب، لأننا وصلنا إلى الدور قبل النهائي، وإذا لم يتم منح اللقب لنا في هذه الحالة سيكون ظلم كبير علينا".


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