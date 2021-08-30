حسين لبيب: إذا تم إلغاء كأس مصر فليتوج الزمالك باللقب

تمسك حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بخوض مباريات كأس مصر التي أقتربت من الإلغاء بسبب ضيق الوقت.
وقال حسين لبيب في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "نطالب بالتأكيد باستمرار البطولة خاصة أننا وصلنا إلى دور مميز فيها".
واضاف: "أما في حالة رغبة اتحاد الكرة المصري في إلغاء الكأس، فيجب أن يتم منح لقبه لصالح الزمالك".
وأكمل: "الأغلبية في اجتماع الأندية كانت متمسكة باستكمال المسابقة، الزمالك وصل إلى الدور قبل النهائي ولعب مباريات وسط ضغط مواجهات الدوري".
وأتم: "إذا كان هناك نية لإلغاء كأس مصر فليتوج نادي الزمالك باللقب، لأننا وصلنا إلى الدور قبل النهائي، وإذا لم يتم منح اللقب لنا في هذه الحالة سيكون ظلم كبير علينا".