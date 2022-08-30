النفط يحتفظ بأكبر مكاسبه خلال 6 أسابيع بسبب المخاوف من تراجع الإمدادات

حافظت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء على أكبر مكاسبها التي حققتها منذ أكثر من شهر، في ظل مخاوف المتعاملين من تراجع الإمدادات، بما في ذلك احتمال قيام دول تجمع أوبك بلس بخفض إنتاجها النفطي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي استقر اليوم عند مستوى 97 دولار للبرميل بعد ارتفاعه أمس بنسبة 2ر4% في ظل المخاوف من احتمالات اضطراب إنتاج النفط في ليبيا بسبب تجدد الصراعات المسلحة، وتلميحات عدد من دول أوبك بلس إلى احتمال خفض الإنتاج.

ويعقد تجمع أوبك بلس الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة اجتماعه الدوري يوم 5 سبتمبر المقبل لمراجعة سياسة الإنتاج، بعدما أشار عدد من الدول الرئيسية في التجمع إلى احتمال خفض الإنتاج للمحافظة على استقرار الأسعار.

وتراجع سعر خام غرب تكساس صباح اليوم بمقدار 3 سنتات فقط إلى 98ر96 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للسوق العالمية بنسبة 5ر0% إلى 58ر104 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.