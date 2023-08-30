وكيل كولر: المدرب رفض تدريب سويسرا من أجل الأهلي

أكد دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أن مفاوضات تجديد عقد المدرب السويسري كانت صعبة، مشيراً إلى أن كولر رفض عرضاً لتدريب منتخب بلاده سويسرا من أجل الفريق الأحمر.

وقال لامبرتي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس1": "هناك احترام كبير بيني وبين كولر، وتعرفت عليه في ألمانيا وكنت أجلب له اللاعبين، ومن هنا بدأت الصداقة بيننا منذ 25 عاما، هذا هو التعامل الأول لي في إفريقيا ولكن لدي معرفة كبيرة بالمنطقة العربية".

وأضاف: "أنا مسؤول عن مدربين كبار في الدوري الألماني، ولكن كولر شخصية عظيمة ومحترف ويعمل في النادي الأهلي كأنه صاحب النادي، وهو سعيد جداً في مصر، قلت لكولر أنني لم أراه بهذه السعادة التي أراها الآن".

وأكمل: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واثق من كولر بشكل كبير، ويدعه يعمل بشكل حر، وهذا هو الأساس في العمل، على عكس رؤساء أخرين يتدخلون في عمل المدربين، والثقة هي الأهم والأساس للنجاح، ولم يكن هناك أي خلافات بينهم".

وواصل: "بالطبع كانت هناك مشكلات واجهها كولر في الأندية التي دربها ولكن لم يحدث ذلك في النمسا أو في الأهلي".

وأضاف: "من الأشياء الحاسمة لتدريب كولر للأهلي، هي أن رئيس النادي الأهلي كان لاعب كرة قدم، وذلك شجع كولر لتدريب الفريق لأنه كان يرى أن رئيس النادي سيفهم متطلباته".

وأضاف: "كانت لدي فكرة عن الأهلي قبل حديثي مع كولر عن العرض المقدم من النادي عن طريق المدلك الخاص بي وهو مصري ويشجع النادي الأهلي، وكولر كانت لديه أسئلة كثيرة عندما سمع بالعرض، وجعلت المدلك الخاص بيه يتحدث معه ليخبره عن الأهلي".

وأكمل وكيل كولر: "خالد مرتجي وأمير توفيق وصلوا إلى سويسرا وتواصلوا مع كولر واستطاعوا أن يقنعوه بتدريب الأهلي، والمفاوضات معي دائماً ما تكون صعبة، وأنا نفس نسخة كولر ولكن خارج الملعب".

وتابع: "الثقة التي يعطيها رئيس الأهلي لكولر، هي أبرز الأسباب لتجديد كولر لعقده مع الأهلي، وهو سعيد بالعمل مع اللاعبين المتواجدين في النادي الذين يرغبون في التطور".

وأضاف: "المفاوضات لتجديد عقد كولر مع الأهلي كانت أصعب بكثير من مفاوضات التعاقد معه لتدريب الأهلي، واستمرت لفترة طويلة".

وواصل: "لا أريد التحدث عن بنود العقد، وهناك أسباب كثيرة تجعل المدرب يجدد عقده، والجزء المالي شيء مهم وكان عرض جيد، وأيضاً فترة العقد طويلة لمدة 3 سنوات حتى 2026".

وأتم وكيل كولر: "كولر ليس من نوع المدربين الذين يرحلون بعد سنة واحدة مع أي نادٍ، ورفض عرضاً لتدريب منتخب سويسرا من أجل الأهلي".