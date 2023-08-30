المرصد: مقتل 9 أشخاص جراء اشتباكات بين قبائل عربية وأكراد في شرق سوريا

قتل تسعة أشخاص على الأقل في اشتباكات يوم الثلاثاء بين مقاتلي قبائل عربية وأكراد سوريين مدعومين من الولايات المتحدة في شرق سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ونشطاء.

وأدت الاشتباكات في ريف دير الزور إلى تأليب قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد ضد القبائل العربية التي كانت تقاتل إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية خلال معاركها ضد مسلحي تنظيم داعش.

وقال المرصد السوري، إن ما لا يقل عن 6 مقاتلين من القبائل العربية وثلاثة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية قتلوا في قرية الحريجية بريف دير الزور الشمالي.

وأضاف أن مقاتلي القبائل العربية هاجموا نقاط تفتيش تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة بالأسلحة الثقيلة.

واندلعت الاشتباكات يوم الأحد بعد أن اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية أحمد الخبيل، المعروف باسم أبو خولة، وهو من القبائل ويرأس المجلس العسكري لدير الزور في الحسكة. وتم اعتقاله مع بعض أنصاره من القبائل العربية.

ولم تؤكد قوات سوريا الديمقراطية اعتقاله، لكن نشطاء أكراد قالوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يشتبه في أن أبو خولة يتجسس على قوات سوريا الديمقراطية لصالح تركيا والحكومة السورية.

كما أفاد المرصد يوم الأحد بأن عناصر من قوة الشرطة الداخلية الكردية المعروفة باسم الأسايش اقتحموا مكاتب شبكة باز نيوز الإخبارية، واحتجزوا خمسة صحفيين من بينهم رئيس الشبكة.

وقال إن أبو خولة يمول الشبكة جزئيا.

وانتشرت القوات الأمريكية في سوريا عام 2015 لمساعدة الأكراد السوريين وحلفائهم في القتال ضد تنظيم داعش.