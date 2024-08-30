تقرير: رئيس الشاباك حذر نتنياهو قبل عام من حرب قادمة

أفاد تقرير عبري، بأن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار، حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في يوليو 2023 من قدوم الحرب، ما لم تتغير الطريقة التي تدار بها الأمور في إسرائيل.

ووفقا لتقرير نشره موقع "واي نت" العبري، فإنه في 23 يوليو 2023، قبل يوم واحد من تصويت الحكومة لصالح أول تشريع رئيسي للإصلاح القضائي، طلب بار عقد اجتماع مع رئيس الوزراء وحذره فيه من أنه بسبب التشريع المثير للجدل ونظرا للانقسامات التي خلقها في المجتمع الإسرائيلي، رأى أعداء إسرائيل ضعفا، وبالتالي فرصة لشن هجوم قد يؤدي إلى الحرب، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وورد في التحذير الذي أرسله إلى نتنياهو: "اليوم أعطيكم تحذيرا من الحرب. لا نعرف اليوم والوقت الذي سينفجر فيه الأمر". وبحسب تقارير، أصدر نفس التحذير للابيد في وقت لاحق من ذاك اليوم.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن بار كان متأكدا من أن إسرائيل تتجه نحو الحرب، كان يشير على الأرجح إما إلى حرب في الشمال مع حزب الله اللبناني، أو التصعيد في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة يمكن أن تتوسع لاحقا، بدلا من الحرب مع حماس.

من جانبه، علق مكتب الوزراء على التقرير بالقول إن نتنياهو "لم يتلق تحذيرا بشأن الحرب في غزة – ليس في التاريخ المزعوم المذكور في المقال وليس قبل دقيقة واحدة من الساعة 6:29 صباحا في 7 أكتوبر".

وبالإشارة فقط إلى الحرب في غزة، فإن مكتب رئيس الوزراء لم ينكر صدور تحذير أكثر عمومية.