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أعلن فنربخشة التركي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع النجم المغربي سفيان أمرابط، قادما من فيورنتينا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للموسم الجديد 2024-2025.

وحسم الفريق التركي صفقة سفيان أمرابط بعدما توصل لاتفاق مع ناديه الإيطالي بالحصول على جهوده معارًا لنهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر خضوع النجم المغربي للكشف الطبي مساء اليوم الجمعة، تمهيدًا لتقديمه لوسائل الإعلام.

.وعاد سفيان أمرابط إلى فيورنتينا بعد نهاية إعارته مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم الماضي.

ولعب أمرابط 30 مباراة رفقة مانشستر يونايتد في الموسم الماضي بجميع المسابقات ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويلعب بصفوف فنربخشة مدافع منتخب مصر عمر فايد والذي عاد للفريق بعد نهاية إعارته إلى صفوف نوفي بازار الصربي في الموسم الماضي.