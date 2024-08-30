حزب الله يستهدف مواقع انتشار جنود إسرائيليين وتل أبيب تقصف مناطق في جنوب لبنان

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أعلن " حزب الله" اللبناني في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة جنوداً إسرائيليين في "حرش برعام" بالأسلحة المناسبة، وفي "موقع "المطلة" الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية.

جاء ذلك، بعدما استهدف عناصر الحزب موقعي "زبدين، الرمثا " الإسرائيليين ‌‏بالأسلحة الصاروخية، وفق بيانين منفصلين.

من جانبها، قصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم سهل مرجعيون" وبلدة "كفركلا" في جنوب لبنان. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً استهدفت أطراف بلدة "زبقين" واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية المكان نفسه.

كما أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية عصر اليوم على بلدة " يارون" الجنوبية بصاروخ موجه، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية عصر اليوم عدداً من قذائف "الهاون" على منطقة "باب الثنية" في أطراف بلدة "الخيام " في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة " المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم أطراف بلدة "شبعا" وأطراف بلدة "الناقورة، و"عين" بلدة "علما الشعب" في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و" حزب الله"، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على "غزة"، وإعلان "حزب الله" مساندة "غزة".