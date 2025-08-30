ترامب يهاجم مقاولا بعد إتلاف حجر تذكاري بحديقة الورود في البيت الأبيض ويعد باستبداله وتحميله التكاليف

روي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل اكتشافه خدشاً كبيراً في الحجر الجيري المستخدم في حديقة الورود بالبيت الأبيض، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق المقاول المسؤول.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: "استخدمت في البيت الأبيض أجمل أنواع الرخام والحجر المتاحة في أي مكان. الأسطح مهمة جداً بالنسبة لي كوني بَناء، وكما يعلم الجميع فقد شيدت العديد من المباني العظيمة على مر السنين".

وأضاف: "أنا فخور جداً بأعمال الحجر الجميلة التي أنجزناها في حديقة الورود باستخدام الحجر الجيري، والحديقة أصبحت أكثر جمالاً مما كان يتصوره أي أحد منذ عقود".

وتابع ترامب قائلاً: "قبل ثلاثة أيام، وأثناء إعجابي بأعمال الحجر، لاحظت فجأة شقاً ضخماً في الحجر الجيري امتد أكثر من 25 ياردة، وكان عميقاً وقبيحاً. بدأت بالصراخ: من فعل هذا؟ وأريد أن أعرف الآن! لم أقلها بلطف. تساءلت: هل كان تخريباً أم غباءً؟"

وأشار ترامب إلى أن أجهزة المراقبة الأمنية في البيت الأبيض وثقت الواقعة، موضحاً: "بفضل أفضل أنظمة الأمن التي قمنا بتركيبها، اكتشفنا أن السبب كان مقاولاً فرعياً يستخدم عربة فولاذية مكسورة وملتوية لنقل تجهيزات ثقيلة للبستنة، وكانت العربة تحتك بقوة بالحجر الجميل، ما تسبب بالضرر".

وأكد ترامب أنه سيتخذ إجراءات فورية: "أحب وأحترم العمال والمقاولين الجيدين، لكن ما حدث أمر لا يجب أن يحدث أبداً. سأستبدل الحجر، وأحمّل المقاول التكاليف، ولن أسمح له بالعمل في البيت الأبيض مجدداً".

وتابع قائلاً: "لكن، كم هو رائع نظام الفيديو لدينا؟ لقد ضبطناهم متلبسين. لنجعل أمريكا عظيمة من جديد!".