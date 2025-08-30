نيويورك تايمز تكشف عن تفاصيل جديدة حول محاولات إسرائيل لاغتيال كبار المسئولين الإيرانيين بينهم بزكشيان

كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول اغتيال كبار المسئولين الإيرانيين، بما في ذلك محاولة اغتيال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان الفاشلة، وحول أساليب إسرائيل في جمع المعلومات الاستخباراتية في إيران خلال الحرب.

وفقًا للتقرير، بعد هجوم جهاز النداء على عناصر حزب الله في لبنان، استخلصت إيران استنتاجاتها وأمرت كبار مسئوليها بعدم حمل أجهزة محمولة. لم تعد الهواتف الذكية متاحةً لكبار القادة العسكريين والعلماء النوويين والمسئولين الحكوميين.

ومع ذلك، ووفقًا للتقرير، وجدت إسرائيل ثغرة في الاستراتيجية الإيرانية - لم يتلقَّ الحراس الشخصيون لهؤلاء المسؤولين الكبار التوجيه المذكور. هؤلاء الحراس لا يحملون هواتف فحسب، بل يكتبون أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلهم عمليًا مكشوفين تمامًا.

تناولت صحيفة نيويورك تايمز بالتفصيل محاولة اغتيال الرئيس بازاخيان، واصفةً كيف كان الاجتماع سريًا للغاية لدرجة أن المشاركين فيه فقط، وهم حفنة من كبار القادة الحكوميين والعسكريين الإيرانيين، كانوا على علم بالوقت والمكان.

كان ذلك في 16 يونيو، في اليوم الرابع من الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث انعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في اجتماع طارئ في مخبأ يقع على بُعد 30 مترًا أسفل منحدر جبلي في الجزء الغربي من طهران، بحسب وكالة "معاً الفلسطينية.

وصل المسئولون، بمن فيهم بازاخيان، ورئيسا السلطة القضائية ووزارة الاستخبارات، وكبار القادة العسكريين، في سيارات منفصلة. لم يكن أيٌّ منهم يحمل هواتف محمولة، لعلمهم أن الاستخبارات الإسرائيلية قادرة على تتبعهم.

رغم جميع الاحتياطات، ألقت الطائرات الإسرائيلية ست قنابل على سطح المخبأ بعد بدء الاجتماع بقليل، مستهدفةً أبواب الدخول والخروج. والمثير للدهشة أنه لم يُقتل أحدٌ في المخبأ.

وعندما خرج القادة لاحقًا من المخبأ، وجدوا جثث عدد من الحراس الذين قُتلوا جراء الانفجارات.

وفقًا للصحيفة الامريكية أدى الهجوم إلى إرباك نظام الاستخبارات الإيراني، وسرعان ما اكتشف المسئولون الإيرانيون القصة: تم استدراج إسرائيل إلى الاجتماع عن طريق اختراق هواتف الحراس الشخصيين الذين رافقوا القادة الإيرانيين إلى مكان الاجتماع وكانوا ينتظرون في الخارج.

ولوحظ أن مراقبة إسرائيل للحراس لم تُعلن عنها سابقًا. كان ذلك جزءًا من جهد أوسع لاختراق أكثر الدوائر حراسة في أجهزة الأمن والمخابرات الإيرانية، مما أجبر كبار المسئولين في طهران على الاختباء.

وبحسب مصادر إيرانية وإسرائيلية، فإن الاستخدام غير الدقيق للهواتف المحمولة من قبل حراس الأمن الإيرانيين على مدى عدة سنوات ــ بما في ذلك النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ــ لعب عنصرا رئيسيا في قدرة الاستخبارات الإسرائيلية على مطاردة العلماء النوويين والقادة العسكريين الإيرانيين، فضلا عن تنفيذ غارات جوية مستهدفة للقضاء على كبار المسئولين خلال "عملية القتال الجوي".

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أن التفاصيل الواردة في التقرير تستند إلى مقابلات مع خمسة مسئولين إيرانيين كبار، واثنين من أعضاء الحرس الثوري الإسلامي، وتسعة مسئولين عسكريين واستخباراتيين إسرائيليين.

وأضافت الصحيفة أن انهيار مفهوم الأمن لدى الحراس الشخصيين ليس سوى جانب واحد مما يُقر به المسئولون الإيرانيون بأنه جهد إسرائيلي طويل الأمد، وغالبًا ما يكون ناجحًا، لاستخدام الجواسيس والعملاء المنتشرين في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى التكنولوجيا، ضد إيران، أحيانًا بتأثير مدمر.

واليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال ثمانية أشخاص يُشتبه في محاولتهم نقل إحداثيات مواقع حساسة وتفاصيل عن مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، وفقًا لما ذكرته رويترز نقلًا عن وسائل إعلام رسمية إيرانية.