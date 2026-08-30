إقبال واسع على يوم السرد القرآني بمقرات الوادي الجديد الأزهرية

أعلن الشيخ شعبان مرعى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، أنه شهدت مقرات منطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم الأحد، إقبالاً واسعاً وتوافداً كبيراً من المشاركين في فعالية يوم السرد القرآني، حيث تقام الفعاليات بهدف ترسيخ القيم القرآنية وتعزيزها في نفوس الأجيال الناشئة، مشيرا إلى أنه تم الاستقبال المباشر للأطفال المشاركين، وتكللت انطلاقة اليوم بالنجاح والسلاسة بفضل التجهيزات التنظيمية المكثفة التي أعدتها إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة.

وأشار، إلى أن المقرات بكامل طاقتها الاستيعابية ساهمت في نجاح الفعالية واستيعاب الأعداد الغفيرة من الحضور، مع توجيهاته المباشرة بتوفير سائر الاحتياجات والأدوات التعليمية والبيئة المريحة للمشاركين لضمان تجربة مثمرة للجميع، وسط المشاركة الواسعة من مختلف الفئات العمرية من حفظة كتاب الله، والمهتمين بالعلوم الشرعية، والأسر التي حرصت على مصاحبة أبنائها تبرز المكانة الجوهرية لهذه الفعاليات في تعزيز الوعي الديني.

جدير بالذكر، أن هذه المبادرة ضمن جهود الأزهر الشريف المستمرة لنشر الفهم القويم للقرآن الكريم عبر أسلوب السرد القصصي الذي ييسر تدبر معانيه.